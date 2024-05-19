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Аскоріл таблетки, №20 - Київ (183065) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 300 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (7)
207,99
Економія: -28,52 грн
179,47 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
204,56 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (26)
205,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: таблетки (1)
261,30
Економія: -82,10 грн
179,20 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
250,00
Економія: -63,22 грн
186,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1), таблетки (1)
164,18 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
250,00
Економія: -57,69 грн
192,31 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: таблетки (1)
237,60
Економія: -58,40 грн
179,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: таблетки (1)
187,10 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
250,20
Економія: -63,42 грн
186,78 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: таблетки (1)
189,12 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
196,99
Економія: -17,52 грн
179,47 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (2), таблетки (1)
237,60
Економія: -58,40 грн
179,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
188,30 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
256,80
Економія: -65,06 грн
191,74 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1), таблетки (1)
261,60
Економія: -82,40 грн
179,20 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: таблетки (10)
240,80
Економія: -61,05 грн
179,75 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Всього: упаковка (1)
182,73 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Всього: упаковка (2)
178,11 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (1)
209,99
Економія: -30,52 грн
179,47 грн