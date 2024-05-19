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Аскоріл таблетки, №50 - Київ (328863) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 766 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
570,00
Економія: -172,60 грн
397,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
388,22 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (1)
446,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
386,81 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3), таблетки (3)
437,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1), таблетки (2)
567,90
Економія: -170,50 грн
397,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
500,99
Економія: -105,05 грн
395,94 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
502,10
Економія: -107,85 грн
394,25 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
369,73 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1), таблетки (3)
567,90
Економія: -170,50 грн
397,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: таблетки (1)
567,90
Економія: -170,50 грн
397,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: таблетки (40)
485,37
Економія: -75,65 грн
409,72 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1), таблетки (3)
570,00
Економія: -172,60 грн
397,40 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
502,10
Економія: -107,85 грн
394,25 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: таблетки (1)
528,80
Економія: -131,40 грн
397,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: таблетки (20)
496,85
Економія: -113,09 грн
383,76 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
467,99
Економія: -72,05 грн
395,94 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: таблетки (2)
375,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: таблетки (2)
370,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
523,71
Економія: -139,40 грн
384,31 грн