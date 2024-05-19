Аскоріл таблетки, №50 - Київ (328863) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 766 аптеках
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Київ, пл. Незалежності, 2
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Київ, пл. Незалежності, 1
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Київ, вул. Хрещатик, 16-А
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Київ, вул. Хрещатик, 13
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Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Подорожник
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Київ, вул. Хрещатик, 21
Фармація
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Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
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Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), таблетки (3)
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Київ, вул. Хрещатик, 44
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (40)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), таблетки (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Фармація
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Аптека доброго дня
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Всього: таблетки (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (20)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
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Всього: таблетки (2)
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Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Бажаємо здоров'я
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Всього: таблетки (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7