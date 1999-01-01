Київ
ІНШІ ПРОТИАСТМАТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ІНГАЛЯЦІЙНО
R03B B

Антихолінергічні засоби

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R03ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03BІНШІ ПРОТИАСТМАТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ІНГАЛЯЦІЙНО
R03B BАнтихолінергічні засоби
Сортування: По популярності
Фрівей®
Фрівей®
Розчин для інгаляцій 0,25 мг/мл флакон 25 мл №1
Фармак
від 176,94 грн
в 650 аптеках
Знайти в аптеках
ІзіФрі®
ІзіФрі®
Порошок для інгаляцій дозований 10 мкг/доза у дозуючому пристрої "елпенхалер" №30
Фармак
від 402,04 грн
в 585 аптеках
Знайти в аптеках
Іпратропіум-Інтелі
Іпратропіум-Інтелі
Інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл 200 доз №1
МаксФарма (ЮК)
від 132,68 грн
в 467 аптеках
Знайти в аптеках
Спірива®
Спірива®
Порошок для інгаляцій, тверді капсули 18 мкг блістер з пристроєм хендіхейлер® №30
Берінгер Інгельхайм
від 918,95 грн
в 308 аптеках
Знайти в аптеках
Спірива® Респімат®
Спірива® Респімат®
Розчин для інгаляцій 2,5 мкг/інг картридж з інгалятором респімат® 4 мл 60 ингаляцій №1
Берінгер Інгельхайм
від 1284,28 грн
в 179 аптеках
Знайти в аптеках
Бретаріс® Дженуейр®
Бретаріс® Дженуейр®
Порошок для інгаляцій 322 мкг/доза інгалятор 30 доз №1
Almirall SA
Немає в наявності
Інкрус™ Елліпта™
Інкрус™ Елліпта™
Порошок для інгаляцій дозований 55 мкг/доза порошковий інгалятор 30 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
Немає в наявності
Бретаріс® Дженуейр®
Бретаріс® Дженуейр®
Порошок для інгаляцій 322 мкг/доза інгалятор 60 доз №3
Almirall SA
Немає в наявності
Бретаріс® Дженуейр®
Бретаріс® Дженуейр®
Порошок для інгаляцій 322 мкг/доза інгалятор 60 доз №1
Almirall SA
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране