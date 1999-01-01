Київ
ІНШІ ПРОТИАСТМАТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ІНГАЛЯЦІЙНО
R03B B
Антихолінергічні засоби
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R03
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03B
ІНШІ ПРОТИАСТМАТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ІНГАЛЯЦІЙНО
R03B B
Антихолінергічні засоби
R03B B01
Іпратропію бромід
R03B B04
Тіотропію бромід
R03B B05
Аклідинію бромід
R03B B06
Глікопірронію бромід
R03B B07
Умеклидину бромід
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Фрівей®
Розчин для інгаляцій 0,25 мг/мл флакон 25 мл №1
Фармак
від
176,94
грн
в 650 аптеках
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ІзіФрі®
Порошок для інгаляцій дозований 10 мкг/доза у дозуючому пристрої "елпенхалер" №30
Фармак
від
402,04
грн
в 585 аптеках
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Іпратропіум-Інтелі
Інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл 200 доз №1
МаксФарма (ЮК)
від
132,68
грн
в 467 аптеках
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Спірива®
Порошок для інгаляцій, тверді капсули 18 мкг блістер з пристроєм хендіхейлер® №30
Берінгер Інгельхайм
від
918,95
грн
в 308 аптеках
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Спірива® Респімат®
Розчин для інгаляцій 2,5 мкг/інг картридж з інгалятором респімат® 4 мл 60 ингаляцій №1
Берінгер Інгельхайм
від
1284,28
грн
в 179 аптеках
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Бретаріс® Дженуейр®
Порошок для інгаляцій 322 мкг/доза інгалятор 30 доз №1
Almirall SA
Немає в наявності
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Інкрус™ Елліпта™
Порошок для інгаляцій дозований 55 мкг/доза порошковий інгалятор 30 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
Немає в наявності
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Бретаріс® Дженуейр®
Порошок для інгаляцій 322 мкг/доза інгалятор 60 доз №3
Almirall SA
Немає в наявності
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Бретаріс® Дженуейр®
Порошок для інгаляцій 322 мкг/доза інгалятор 60 доз №1
Almirall SA
Немає в наявності
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0.25 мг/мл
2.5 мкг/інг
10 мкг/доза
18 мкг
20 мкг/доза
50 мкг
55 мкг/доза
322 мкг/доза
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Пакування
балон 10 мл
блістер
картридж з інгал. Респімат® 4 мл
порошковий інгалятор
у доз. пристрої "Елпенхалер"
фл. 25 мл
інгалятор 30 доз
інгалятор 60 доз
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Виробник
Almirall SA
Boehringer Ingelheim
MaxPharma (UK)
Novartis Pharma
Берінгер Інгельхайм
ГлаксоСмітКляйн
Фармак
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