Київ
Антихолінергічні засоби
R03B B04

Тіотропію бромід

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R03ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03BІНШІ ПРОТИАСТМАТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ІНГАЛЯЦІЙНО
R03B BАнтихолінергічні засоби
R03B B04Тіотропію бромід
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ІзіФрі®
ІзіФрі®
Порошок для інгаляцій дозований 10 мкг/доза у дозуючому пристрої "елпенхалер" №30
Фармак
від 402,04 грн
в 585 аптеках
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Спірива®
Спірива®
Порошок для інгаляцій, тверді капсули 18 мкг блістер з пристроєм хендіхейлер® №30
Берінгер Інгельхайм
від 918,95 грн
в 308 аптеках
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Спірива® Респімат®
Спірива® Респімат®
Розчин для інгаляцій 2,5 мкг/інг картридж з інгалятором респімат® 4 мл 60 ингаляцій №1
Берінгер Інгельхайм
від 1284,28 грн
в 179 аптеках
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