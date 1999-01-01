Київ
Антихолінергічні засоби
R03B B04
Тіотропію бромід
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R03
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03B
ІНШІ ПРОТИАСТМАТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ІНГАЛЯЦІЙНО
R03B B
Антихолінергічні засоби
R03B B04
Тіотропію бромід
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ІзіФрі®
Порошок для інгаляцій дозований 10 мкг/доза у дозуючому пристрої "елпенхалер" №30
Фармак
від
402,04
грн
в 585 аптеках
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Спірива®
Порошок для інгаляцій, тверді капсули 18 мкг блістер з пристроєм хендіхейлер® №30
Берінгер Інгельхайм
від
918,95
грн
в 308 аптеках
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Спірива® Респімат®
Розчин для інгаляцій 2,5 мкг/інг картридж з інгалятором респімат® 4 мл 60 ингаляцій №1
Берінгер Інгельхайм
від
1284,28
грн
в 179 аптеках
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Форма випуску
пор. д/інг. дозов.
пор. д/інг., капс. тверд.
р-н д/інг.
Дозування
2.5 мкг/інг
10 мкг/доза
18 мкг
Пакування
блістер
картридж з інгал. Респімат® 4 мл
у доз. пристрої "Елпенхалер"
Кількість штук в упаковці
1
10
30
Виробник
Boehringer Ingelheim
Берінгер Інгельхайм
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