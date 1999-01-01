Київ
Антихолінергічні засоби
R03B B07
Умеклидину бромід
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R03
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03B
ІНШІ ПРОТИАСТМАТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ІНГАЛЯЦІЙНО
R03B B
Антихолінергічні засоби
R03B B07
Умеклидину бромід
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Інкрус™ Елліпта™
Порошок для інгаляцій дозований 55 мкг/доза порошковий інгалятор 30 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
Немає в наявності
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