Київ
Антихолінергічні засоби
R03B B07

Умеклидину бромід

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R03ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03BІНШІ ПРОТИАСТМАТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ІНГАЛЯЦІЙНО
R03B BАнтихолінергічні засоби
R03B B07Умеклидину бромід
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Інкрус™ Елліпта™
Інкрус™ Елліпта™
Порошок для інгаляцій дозований 55 мкг/доза порошковий інгалятор 30 доз №1
ГлаксоСмітКляйн
Немає в наявності
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