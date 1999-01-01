Київ
Антихолінергічні засоби
R03B B05

Аклідинію бромід

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R03ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03BІНШІ ПРОТИАСТМАТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ІНГАЛЯЦІЙНО
R03B BАнтихолінергічні засоби
R03B B05Аклідинію бромід
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Бретаріс® Дженуейр®
Бретаріс® Дженуейр®
Порошок для інгаляцій 322 мкг/доза інгалятор 30 доз №1
Almirall SA
Немає в наявності
Бретаріс® Дженуейр®
Бретаріс® Дженуейр®
Порошок для інгаляцій 322 мкг/доза інгалятор 60 доз №1
Almirall SA
Немає в наявності
Бретаріс® Дженуейр®
Бретаріс® Дженуейр®
Порошок для інгаляцій 322 мкг/доза інгалятор 60 доз №3
Almirall SA
Немає в наявності
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