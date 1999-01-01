Київ
Антихолінергічні засоби
R03B B05
Аклідинію бромід
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R03
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03B
ІНШІ ПРОТИАСТМАТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ІНГАЛЯЦІЙНО
R03B B
Антихолінергічні засоби
R03B B05
Аклідинію бромід
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Бретаріс® Дженуейр®
Порошок для інгаляцій 322 мкг/доза інгалятор 30 доз №1
Almirall SA
Немає в наявності
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Бретаріс® Дженуейр®
Порошок для інгаляцій 322 мкг/доза інгалятор 60 доз №1
Almirall SA
Немає в наявності
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Бретаріс® Дженуейр®
Порошок для інгаляцій 322 мкг/доза інгалятор 60 доз №3
Almirall SA
Немає в наявності
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інгалятор 30 доз
інгалятор 60 доз
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