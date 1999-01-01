Київ
Протиалергійні засоби, за виключенням кортикостероїдів
R01A C03
Азеластин
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A
ПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A C
Протиалергійні засоби, за виключенням кортикостероїдів
R01A C03
Азеластин
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Алергодил®
Спрей назальний дозований 1 мг/мл флакон 10 мл з нагвинченим розпилювачем №1
Меда Фарма
від
177,94
грн
в 362 аптеках
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Санорин-Алерго
Спрей назальний, розчин 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Xantis Pharma Limited
Немає в наявності
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Форма випуску
спрей назал. доз.
спрей назал., р-н
Виробник
Xantis Pharma
Меда Фарма
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