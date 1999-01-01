Київ
Протиалергійні засоби, за виключенням кортикостероїдів
R01A C03

Азеластин

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01AПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A CПротиалергійні засоби, за виключенням кортикостероїдів
R01A C03Азеластин
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Алергодил®
Алергодил®
Спрей назальний дозований 1 мг/мл флакон 10 мл з нагвинченим розпилювачем №1
Меда Фарма
від 177,94 грн
в 362 аптеках
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Санорин-Алерго
Санорин-Алерго
Спрей назальний, розчин 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Xantis Pharma Limited
Немає в наявності
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