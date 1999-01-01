Київ
Протиалергійні засоби, за виключенням кортикостероїдів
R01A C08

Олопатадин

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01AПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A CПротиалергійні засоби, за виключенням кортикостероїдів
R01A C08Олопатадин
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Паллада-НС
Паллада-НС
Спрей назальний, розчин 665 мкг/доза флакон 30 мл 240 доз №1
WORLD MEDICINE GROUP
Немає в наявності
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