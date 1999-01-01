Київ
Протиалергійні засоби, за виключенням кортикостероїдів
R01A C01

Кислота кромогліцієва

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01AПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A CПротиалергійні засоби, за виключенням кортикостероїдів
R01A C01Кислота кромогліцієва
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Кромофарм®
Кромофарм®
Спрей назальний 2 % флакон 15 мл в пачці №1
Фармак
від 144,84 грн
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