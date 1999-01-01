Київ
Протиалергійні засоби, за виключенням кортикостероїдів
R01A C01
Кислота кромогліцієва
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A
ПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A C
Протиалергійні засоби, за виключенням кортикостероїдів
R01A C01
Кислота кромогліцієва
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Кромофарм®
Спрей назальний 2 % флакон 15 мл в пачці №1
Фармак
від
144,84
грн
в 797 аптеках
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