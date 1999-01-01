Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ АМЕБІАЗУ ТА ІНШИХ ПРОТОЗОЙНИХ ІНФЕКЦІЙ
P01A B
Похідні нітроімідазолу
АТС Класифікація
P
ПРОТИПАРАЗИТАРНІ ЗАСОБИ, ІНСЕКТИЦИДИ І РЕПЕЛЕНТИ
P01
АНТИПРОТОЗОЙНІ ПРЕПАРАТИ
P01A
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ АМЕБІАЗУ ТА ІНШИХ ПРОТОЗОЙНИХ ІНФЕКЦІЙ
P01A B
Похідні нітроімідазолу
P01A B03
Орнідазол
P01A B06
Німоразол
P01A B07
Секнідазол
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Секнідокс
Таблетки, вкриті оболонкою 1 г блістер №2
Уорлд Медицин
від
239,23
грн
в 751 аптеці
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Самітол®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №4
Гледфарм
від
238,00
грн
в 678 аптеках
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Оргіл®
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Гледфарм
від
142,00
грн
в 640 аптеках
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Мератин
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Мілі Хелскере
від
142,00
грн
в 608 аптеках
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Орнідазол-КВ
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,5 г блістер №10
Київський вітамінний завод
від
107,23
грн
в 584 аптеках
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Орнідазол-Астрафарм
Капсули 500 мг блістер №10
Астрафарм
від
100,38
грн
в 531 аптеці
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Орнізол®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №10
Корпорація Артеріум
від
105,40
грн
в 332 аптеках
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Орнідазол-Здоров'я
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер у коробці №10
Корпорація Здоров'я
від
97,00
грн
в 10 аптеках
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Орніваг 250
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Немає в наявності
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Орніваг 500
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №30
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Немає в наявності
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Орніваг 500
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Немає в наявності
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Орніваг 500
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №10
Дельта Медікел
Немає в наявності
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Орніваг 250
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер №30
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Немає в наявності
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Орнісид
Таблетки вагінальні 500 мг №3
Тріфарма
Немає в наявності
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Орнісид®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер №20
Абди Ибрахим Глобал Фарм
Немає в наявності
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Орніваг 250
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер №10
Дельта Медікел
Немає в наявності
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Наксоджин
Таблетки 500 мг №6
Пфайзер Інк.
Немає в наявності
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Форма випуску
капс.
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл. вагінал.
Дозування
0.5 г
1 г
250 мг
500 мг
Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
2
3
4
6
10
20
30
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Виробник
Delta Medical Promotions AG
Deva Holding
Pfizer Inc.
Tripharma
Астрафарм
Гледфарм
Київський вітамінний завод
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
Мілі Хелскере Лімітед
Уорлд Медицин
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