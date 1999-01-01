Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ АМЕБІАЗУ ТА ІНШИХ ПРОТОЗОЙНИХ ІНФЕКЦІЙ
P01A B

Похідні нітроімідазолу

АТС Класифікація

PПРОТИПАРАЗИТАРНІ ЗАСОБИ, ІНСЕКТИЦИДИ І РЕПЕЛЕНТИ

P01АНТИПРОТОЗОЙНІ ПРЕПАРАТИ
P01AЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ АМЕБІАЗУ ТА ІНШИХ ПРОТОЗОЙНИХ ІНФЕКЦІЙ
P01A BПохідні нітроімідазолу
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Секнідокс
Секнідокс
Таблетки, вкриті оболонкою 1 г блістер №2
Уорлд Медицин
від 239,23 грн
в 751 аптеці
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Самітол®
Самітол®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №4
Гледфарм
від 238,00 грн
в 678 аптеках
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Оргіл®
Оргіл®
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Гледфарм
від 142,00 грн
в 640 аптеках
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Мератин
Мератин
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Мілі Хелскере
від 142,00 грн
в 608 аптеках
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Орнідазол-КВ
Орнідазол-КВ
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,5 г блістер №10
Київський вітамінний завод
від 107,23 грн
в 584 аптеках
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Орнідазол-Астрафарм
Орнідазол-Астрафарм
Капсули 500 мг блістер №10
Астрафарм
від 100,38 грн
в 531 аптеці
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Орнізол®
Орнізол®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №10
Корпорація Артеріум
від 105,40 грн
в 332 аптеках
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Орнідазол-Здоров'я
Орнідазол-Здоров'я
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер у коробці №10
Корпорація Здоров'я
від 97,00 грн
в 10 аптеках
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Орніваг 250
Орніваг 250
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Немає в наявності
Орніваг 500
Орніваг 500
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №30
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Немає в наявності
Орніваг 500
Орніваг 500
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №20
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Немає в наявності
Орніваг 500
Орніваг 500
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №10
Дельта Медікел
Немає в наявності
Орніваг 250
Орніваг 250
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер №30
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Немає в наявності
Орнісид
Орнісид
Таблетки вагінальні 500 мг №3
Тріфарма
Немає в наявності
Орнісид®
Орнісид®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер №20
Абди Ибрахим Глобал Фарм
Немає в наявності
Орніваг 250
Орніваг 250
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер №10
Дельта Медікел
Немає в наявності
Наксоджин
Наксоджин
Таблетки 500 мг №6
Пфайзер Інк.
Немає в наявності
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