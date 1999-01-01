Київ
Похідні нітроімідазолу
P01A B07

Секнідазол

АТС Класифікація

PПРОТИПАРАЗИТАРНІ ЗАСОБИ, ІНСЕКТИЦИДИ І РЕПЕЛЕНТИ

P01АНТИПРОТОЗОЙНІ ПРЕПАРАТИ
P01AЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ АМЕБІАЗУ ТА ІНШИХ ПРОТОЗОЙНИХ ІНФЕКЦІЙ
P01A BПохідні нітроімідазолу
P01A B07Секнідазол
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Секнідокс
Секнідокс
Таблетки, вкриті оболонкою 1 г блістер №2
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Самітол®
Самітол®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №4
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в 678 аптеках
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