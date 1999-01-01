Київ
Похідні нітроімідазолу
P01A B07
Секнідазол
АТС Класифікація
P
ПРОТИПАРАЗИТАРНІ ЗАСОБИ, ІНСЕКТИЦИДИ І РЕПЕЛЕНТИ
P01
АНТИПРОТОЗОЙНІ ПРЕПАРАТИ
P01A
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ АМЕБІАЗУ ТА ІНШИХ ПРОТОЗОЙНИХ ІНФЕКЦІЙ
P01A B
Похідні нітроімідазолу
P01A B07
Секнідазол
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Секнідокс
Таблетки, вкриті оболонкою 1 г блістер №2
Уорлд Медицин
від
239,23
грн
в 751 аптеці
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Самітол®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №4
Гледфарм
від
238,00
грн
в 678 аптеках
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Форма випуску
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Дозування
1 г
500 мг
Кількість штук в упаковці
2
4
Виробник
Гледфарм
Уорлд Медицин
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