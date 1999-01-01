Київ
Інші парасимпатоміметики
N07A X02

Холіну альфосцерат

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N07ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07AПАРАСИМПАТОМІМЕТИКИ
N07A XІнші парасимпатоміметики
N07A X02Холіну альфосцерат
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Гліятон®
Гліятон®
Капсули м'які 400 мг блістер №30
Фармак
від 783,73 грн
в 851 аптеці
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Гліятон®
Гліятон®
Розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл у блістері у пачці №5
Фармак
від 632,03 грн
в 803 аптеках
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Церегліа®
Церегліа®
Капсули м'які 400 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 758,76 грн
в 762 аптеках
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Гліатилін
Гліатилін
Капсули м'які 400 мг блістер №14
Італфармако
від 1082,14 грн
в 729 аптеках
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Ренейро
Ренейро
Розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №10
Мікрохім
від 1161,00 грн
в 678 аптеках
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Ноохолін
Ноохолін
Розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
від 431,50 грн
в 667 аптеках
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Альцмерат
Альцмерат
Розчин оральний 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
від 757,30 грн
в 623 аптеках
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Альцмерат
Альцмерат
Розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл в пачці №5
Лекхім-Харків
від 659,50 грн
в 621 аптеці
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Гліятон®
Гліятон®
Розчин оральний 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Фармак
від 573,00 грн
в 613 аптеках
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Гліатилін
Гліатилін
Розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №3
Італфармако
від 790,60 грн
в 604 аптеках
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Медотилін
Медотилін
Розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл контурна чарункова упаковка №3
Уорлд Медицин
від 450,54 грн
в 584 аптеках
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Альфахолін®
Альфахолін®
Розчин оральний 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарниця ФФ
від 598,19 грн
в 564 аптеках
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Альфахолін®
Альфахолін®
Розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл контурна чарункова упаковка, пачка №5
Дарниця ФФ
від 515,45 грн
в 481 аптеці
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Т-Холін®
Т-Холін®
Розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампули у блістері 4 мл №3
Бутікова Фармацевтична Компанія Салютаріс
від 543,90 грн
в 380 аптеках
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Центролін
Центролін
Розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл у касеті у пачці №5
Борщагівський ХФЗ
від 473,53 грн
в 319 аптеках
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Рейнікс
Рейнікс
Розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл у касеті у пачці №10
Борщагівський ХФЗ
від 1497,23 грн
в 305 аптеках
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Нейротилін
Нейротилін
Капсули м'які 400 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
від 675,00 грн
в 14 аптеках
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Медотилін
Медотилін
Розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл контурна чарункова упаковка №3
Уорлд Медицин
від 535,50 грн
в 6 аптеках
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Нейротилін
Нейротилін
Розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл у блістері в коробці №5
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
Нейротилін
Нейротилін
Розчин оральний 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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