Київ
Інші парасимпатоміметики
N07A X02
Холіну альфосцерат
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07A
ПАРАСИМПАТОМІМЕТИКИ
N07A X
Інші парасимпатоміметики
N07A X02
Холіну альфосцерат
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Гліятон®
Капсули м'які 400 мг блістер №30
Фармак
від
783,73
грн
в 851 аптеці
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Гліятон®
Розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл у блістері у пачці №5
Фармак
від
632,03
грн
в 803 аптеках
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Церегліа®
Капсули м'які 400 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
758,76
грн
в 762 аптеках
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Гліатилін
Капсули м'які 400 мг блістер №14
Італфармако
від
1082,14
грн
в 729 аптеках
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Ренейро
Розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №10
Мікрохім
від
1161,00
грн
в 678 аптеках
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Ноохолін
Розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
від
431,50
грн
в 667 аптеках
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Альцмерат
Розчин оральний 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Технолог
від
757,30
грн
в 623 аптеках
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Альцмерат
Розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл в пачці №5
Лекхім-Харків
від
659,50
грн
в 621 аптеці
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Гліятон®
Розчин оральний 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Фармак
від
573,00
грн
в 613 аптеках
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Гліатилін
Розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №3
Італфармако
від
790,60
грн
в 604 аптеках
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Медотилін
Розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл контурна чарункова упаковка №3
Уорлд Медицин
від
450,54
грн
в 584 аптеках
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Альфахолін®
Розчин оральний 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Дарниця ФФ
від
598,19
грн
в 564 аптеках
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Альфахолін®
Розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл контурна чарункова упаковка, пачка №5
Дарниця ФФ
від
515,45
грн
в 481 аптеці
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Т-Холін®
Розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампули у блістері 4 мл №3
Бутікова Фармацевтична Компанія Салютаріс
від
543,90
грн
в 380 аптеках
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Центролін
Розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл у касеті у пачці №5
Борщагівський ХФЗ
від
473,53
грн
в 319 аптеках
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Рейнікс
Розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл у касеті у пачці №10
Борщагівський ХФЗ
від
1497,23
грн
в 305 аптеках
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Нейротилін
Капсули м'які 400 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
від
675,00
грн
в 14 аптеках
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Медотилін
Розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл контурна чарункова упаковка №3
Уорлд Медицин
від
535,50
грн
в 6 аптеках
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Нейротилін
Розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл у блістері в коробці №5
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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Нейротилін
Розчин оральний 600 мг/7 мл флакон 7 мл №10
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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2
Форма випуску
капс. м'які
р-н д/ін.
р-н орал.
Дозування
250 мг/мл
400 мг
600 мг/7 мл
1000 мг/4 мл
Пакування
амп. 4 мл
амп. в бліст. 4 мл
блістер
пакет-саше 7 мл
фл. 7 мл
Кількість штук в упаковці
3
5
10
14
30
Виробник
Італфармако
Бутікова Фармацевтична Компанія Салютаріс
Дарниця ФФ
Київський вітамінний завод
Корпорація Здоров'я
Лекхім-Харків
Мікрохім
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Технолог
Уорлд Медицин
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Фармак
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