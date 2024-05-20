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Адажио® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер, №30 - Одеса (741294) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 119 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
416,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1), блістер (2)
472,88
Економія: -32,14 грн
440,74 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
472,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
424,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
425,48
Економія: -23,78 грн
401,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
582,99
Економія: -137,28 грн
445,71 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
348,20 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (2), блістер (1)
478,79
Економія: -21,82 грн
456,97 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
496,37
Економія: -54,48 грн
441,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
472,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1), блістер (1)
512,77
Економія: -47,14 грн
465,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
482,23
Економія: -136,91 грн
345,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
357,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1), блістер (2)
346,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
503,97
Економія: -91,04 грн
412,93 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (1), блістер (1)
526,70
Економія: -76,50 грн
450,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
466,99
Економія: -94,77 грн
372,22 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (1)
424,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: блістер (2)
416,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
472,10 грн