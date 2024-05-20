Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИАНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИДіазепіни, оксазепіни, тіазепіни і оксепіниОланзапінАдажио®Ціни в аптеках

Адажио® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер, №30 - Одеса (741296) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 112 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
661,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
793,11
Економія: -53,91 грн
739,20 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
881,44
Економія: -241,74 грн
639,70 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
640,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
746,42
Економія: -41,72 грн
704,70 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
805,90 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1)
670,26 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
640,80 грн
Аптека ніжних цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
799,53
Економія: -28,53 грн
771,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
733,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
750,84
Економія: -33,84 грн
717,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
805,90 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
855,34
Економія: -73,63 грн
781,71 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
810,24
Економія: -189,59 грн
620,65 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
640,80 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
622,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
844,23
Економія: -55,23 грн
789,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
554,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
789,38
Економія: -79,91 грн
709,47 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (1)
640,80 грн