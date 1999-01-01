Київ
АНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A A
Фенотіазини з аліфатичним бічним ланцюгом
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N05
ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A
АНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A A
Фенотіазини з аліфатичним бічним ланцюгом
N05A A01
Хлорпромазин
N05A A02
Левомепромазин
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Аміназин-Здоров'я
Таблетки, вкриті оболонкою 25 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
від
69,26
грн
в 632 аптеках
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Тизерцин®
Таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
від
159,71
грн
в 418 аптеках
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Аміназин-Здоров'я
Таблетки, вкриті оболонкою 100 мг блістер у коробці №10
Корпорація Здоров'я
від
83,58
грн
в 40 аптеках
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Аміназин
Розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл у коробці №10
Корпорація Здоров'я
від
51,28
грн
в 32 аптеках
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Аміназин
Розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Корпорація Артеріум
від
50,00
грн
в 26 аптеках
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Тизерцин®
Розчин для ін'єкцій 25 мг ампула 1 мл №10
Егіс
Немає в наявності
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Форма випуску
р-н д/ін.
табл. в/о
Дозування
25 мг
25 мг/мл
100 мг
Пакування
амп. 1 мл
амп. 2 мл
блістер
блістер у коробці
фл.
Кількість штук в упаковці
10
20
50
Виробник
Egis
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
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