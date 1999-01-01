Київ
Фенотіазини з аліфатичним бічним ланцюгом
N05A A02
Левомепромазин
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N05
ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A
АНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A A
Фенотіазини з аліфатичним бічним ланцюгом
N05A A02
Левомепромазин
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Тизерцин®
Таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
від
159,71
грн
в 418 аптеках
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Тизерцин®
Розчин для ін'єкцій 25 мг ампула 1 мл №10
Егіс
Немає в наявності
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Форма випуску
р-н д/ін.
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