Київ
Фенотіазини з аліфатичним бічним ланцюгом
N05A A02

Левомепромазин

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N05ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05AАНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A AФенотіазини з аліфатичним бічним ланцюгом
N05A A02Левомепромазин
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Тизерцин®
Тизерцин®
Таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
від 159,71 грн
в 418 аптеках
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Тизерцин®
Тизерцин®
Розчин для ін'єкцій 25 мг ампула 1 мл №10
Егіс
Немає в наявності
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