Київ
Фенотіазини з аліфатичним бічним ланцюгом
N05A A01

Хлорпромазин

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N05ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05AАНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A AФенотіазини з аліфатичним бічним ланцюгом
N05A A01Хлорпромазин
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Аміназин-Здоров'я
Аміназин-Здоров'я
Таблетки, вкриті оболонкою 25 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
від 69,26 грн
в 632 аптеках
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Аміназин-Здоров'я
Аміназин-Здоров'я
Таблетки, вкриті оболонкою 100 мг блістер у коробці №10
Корпорація Здоров'я
від 83,58 грн
в 40 аптеках
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Аміназин
Аміназин
Розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл у коробці №10
Корпорація Здоров'я
від 51,28 грн
в 32 аптеках
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Аміназин
Аміназин
Розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Корпорація Артеріум
від 50,00 грн
в 26 аптеках
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