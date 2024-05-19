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Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл у коробці, №10 - Київ (30298) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 37 аптеках
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
51,53
Економія: -7,83 грн
43,70 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
51,54
Економія: -7,83 грн
43,71 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
Всього: упаковка (1)
51,55
Економія: -9,49 грн
42,06 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Всього: упаковка (1)
43,67 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Глибочицька, 44
Всього: упаковка (2)
51,54
Економія: -9,48 грн
42,06 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
Всього: упаковка (1)
45,92 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Всього: упаковка (1)
43,71 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (1)
45,90 грн
Жолдіфарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дегтярівська, 12/7
Всього: розчин для ін'єкцій (7)
51,50 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Бандери Степана, 36
Всього: упаковка (1)
43,70 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Німанська, 6
Всього: упаковка (8)
43,71 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 109-В/1
Всього: упаковка (1)
51,55
Економія: -9,49 грн
42,06 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
Всього: упаковка (1)
51,50 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
Всього: упаковка (1)
50,53 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Соборності, 4
Всього: розчин для ін'єкцій (8)
48,31 грн
Онлайн №2
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (2)
43,71 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Миропільська, 19
Всього: упаковка (4)
51,55
Економія: -9,49 грн
42,06 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
Всього: упаковка (1)
51,53
Економія: -7,83 грн
43,70 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (6)
45,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Урлівська, 23
Всього: упаковка (11), ампула (9)
41,42
Економія: -1,25 грн
40,17 грн