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Аміназин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 100 мг блістер у коробці, №10 - Київ (285597) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 82 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
73,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Всього: упаковка (1)
77,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
Всього: упаковка (1)
77,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
96,99
Економія: -3,99 грн
93,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Татарська, 38-А
Всього: упаковка (1)
90,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Карела Чапека, 4
Всього: упаковка (1)
90,60 грн
Жолдіфарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дегтярівська, 12/7
Всього: упаковка (1)
96,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 6
Всього: упаковка (1)
77,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Всього: упаковка (1)
77,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 14
Всього: упаковка (1)
94,10
Економія: -9,95 грн
84,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 35
Всього: упаковка (1)
77,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 4
Всього: упаковка (1)
90,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
Всього: упаковка (2)
77,23 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 16
Всього: упаковка (1)
77,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 48/2
Всього: упаковка (1)
77,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 109-В/1
Всього: упаковка (1)
88,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
89,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шамо Ігоря, 3
Всього: упаковка (1)
90,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Теліги Олени, 13/14
Всього: упаковка (1)
89,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Воскресенський, 14
Всього: упаковка (1)
77,38 грн