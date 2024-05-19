Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИАНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИФенотіазини з аліфатичним бічним ланцюгомХлорпромазинАміназинЦіни в аптеках

Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка, №10 - Київ (13256) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 39 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (5)
53,50 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (10)
57,70 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
57,70 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
Всього: упаковка (1)
59,75
Економія: -7,97 грн
51,78 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
Всього: упаковка (1)
60,21
Економія: -8,43 грн
51,78 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: ампула (9)
57,80 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
58,40 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
46,81
Економія: -7,11 грн
39,70 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
Всього: упаковка (2)
63,59
Економія: -9,66 грн
53,93 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (2)
56,00 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (3)
64,97
Економія: -9,87 грн
55,10 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Політехнічна, 25/29
Всього: упаковка (1)
46,81
Економія: -7,11 грн
39,70 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
Всього: упаковка (1)
63,53
Економія: -9,66 грн
53,87 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
Всього: упаковка (1)
58,50 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, просп. Лобановського, 35
Всього: упаковка (1)
60,21
Економія: -8,43 грн
51,78 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Всього: ампула (5)
56,00 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Кирилівська, 109/2
Всього: упаковка (3)
60,54
Економія: -6,22 грн
54,32 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 1-В
Всього: ампула (8)
61,50 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
Всього: упаковка (2)
64,05
Економія: -9,73 грн
54,32 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, просп. Тичини Павла, 3
Всього: упаковка (1)
51,78 грн