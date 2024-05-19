Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка, №10 - Київ (13256) Лікарський препарат - ціни
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Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
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Київ, бульв. Лесі Українки, 24
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Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Фармація
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Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Фармація
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Київ, вул. Політехнічна, 25/29
Фармація
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Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
Подорожник
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Київ, просп. Лобановського, 35
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Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
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Всього: упаковка (3)
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Київ, вул. Кирилівська, 109/2
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Всього: ампула (8)
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Київ, вул. Сверстюка Євгена, 1-В
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