Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИАНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИФенотіазини з аліфатичним бічним ланцюгомХлорпромазинАміназин-Здоров'яЦіни в аптеках

Аміназин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 25 мг блістер у коробці, №20 - Київ (91292) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 465 аптеках
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
82,50
Економія: -5,72 грн
76,78 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
93,90
Економія: -18,00 грн
75,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
69,91 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (20)
80,74 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
73,94 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (30)
80,36 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
74,88 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (4)
96,09
Економія: -14,59 грн
81,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
92,40
Економія: -16,50 грн
75,90 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
80,45 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
84,29 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
88,58
Економія: -14,03 грн
74,55 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (3)
82,50
Економія: -5,72 грн
76,78 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
69,91 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
96,11
Економія: -14,61 грн
81,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
85,60
Економія: -4,26 грн
81,34 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Всього: упаковка (1)
69,91 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (2)
92,61
Економія: -5,78 грн
86,83 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (1)
86,50
Економія: -9,72 грн
76,78 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (3)
85,50
Економія: -8,72 грн
76,78 грн