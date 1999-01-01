Київ
Агоністи допаміну
N04B C04

Ропінірол

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N04ПРОТИПАРКІНСОНІЧНІ ЗАСОБИ
N04BДОПАМІНЕРГІЧНІ ЗАСОБИ
N04B CАгоністи допаміну
N04B C04Ропінірол
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Рапінерол®
Рапінерол®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг блістер №30
Біосайнс
Немає в наявності
Сіндранол®
Сіндранол®
Таблетки пролонгованої дії 2 мг блістер №14
Серв'є
Немає в наявності
Сіндранол®
Сіндранол®
Таблетки пролонгованої дії 2 мг блістер №28
Серв'є
Немає в наявності
Сіндранол®
Сіндранол®
Таблетки пролонгованої дії 2 мг блістер №56
Серв'є
Немає в наявності
Сіндранол®
Сіндранол®
Таблетки пролонгованої дії 2 мг блістер №84
Серв'є
Немає в наявності
Сіндранол®
Сіндранол®
Таблетки пролонгованої дії 3 мг блістер №14
Серв'є
Немає в наявності
Сіндранол®
Сіндранол®
Таблетки пролонгованої дії 3 мг блістер №28
Серв'є
Немає в наявності
Сіндранол®
Сіндранол®
Таблетки пролонгованої дії 3 мг блістер №56
Серв'є
Немає в наявності
Сіндранол®
Сіндранол®
Таблетки пролонгованої дії 3 мг блістер №84
Серв'є
Немає в наявності
Сіндранол®
Сіндранол®
Таблетки пролонгованої дії 4 мг блістер №14
Серв'є
Немає в наявності
Сіндранол®
Сіндранол®
Таблетки пролонгованої дії 4 мг блістер №28
Серв'є
Немає в наявності
Сіндранол®
Сіндранол®
Таблетки пролонгованої дії 4 мг блістер №56
Серв'є
Немає в наявності
Сіндранол®
Сіндранол®
Таблетки пролонгованої дії 4 мг блістер №84
Серв'є
Немає в наявності
Сіндранол®
Сіндранол®
Таблетки пролонгованої дії 8 мг блістер №14
Серв'є
Немає в наявності
Сіндранол®
Сіндранол®
Таблетки пролонгованої дії 8 мг блістер №28
Серв'є
Немає в наявності
Сіндранол®
Сіндранол®
Таблетки пролонгованої дії 8 мг блістер №56
Серв'є
Немає в наявності
Сіндранол®
Сіндранол®
Таблетки пролонгованої дії 8 мг блістер №84
Серв'є
Немає в наявності
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