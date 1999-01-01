Київ
Агоністи допаміну
N04B C04
Ропінірол
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N04
ПРОТИПАРКІНСОНІЧНІ ЗАСОБИ
N04B
ДОПАМІНЕРГІЧНІ ЗАСОБИ
N04B C
Агоністи допаміну
N04B C04
Ропінірол
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Рапінерол®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг блістер №30
Біосайнс
Немає в наявності
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Сіндранол®
Таблетки пролонгованої дії 2 мг блістер №14
Серв'є
Немає в наявності
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Сіндранол®
Таблетки пролонгованої дії 2 мг блістер №28
Серв'є
Немає в наявності
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Сіндранол®
Таблетки пролонгованої дії 2 мг блістер №56
Серв'є
Немає в наявності
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Сіндранол®
Таблетки пролонгованої дії 2 мг блістер №84
Серв'є
Немає в наявності
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Сіндранол®
Таблетки пролонгованої дії 3 мг блістер №14
Серв'є
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Сіндранол®
Таблетки пролонгованої дії 3 мг блістер №28
Серв'є
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Сіндранол®
Таблетки пролонгованої дії 3 мг блістер №56
Серв'є
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Сіндранол®
Таблетки пролонгованої дії 3 мг блістер №84
Серв'є
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Сіндранол®
Таблетки пролонгованої дії 4 мг блістер №14
Серв'є
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Сіндранол®
Таблетки пролонгованої дії 4 мг блістер №28
Серв'є
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Сіндранол®
Таблетки пролонгованої дії 4 мг блістер №56
Серв'є
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Сіндранол®
Таблетки пролонгованої дії 4 мг блістер №84
Серв'є
Немає в наявності
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Сіндранол®
Таблетки пролонгованої дії 8 мг блістер №14
Серв'є
Немає в наявності
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Сіндранол®
Таблетки пролонгованої дії 8 мг блістер №28
Серв'є
Немає в наявності
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Сіндранол®
Таблетки пролонгованої дії 8 мг блістер №56
Серв'є
Немає в наявності
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Сіндранол®
Таблетки пролонгованої дії 8 мг блістер №84
Серв'є
Немає в наявності
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Форма випуску
табл. в/плівк. обол.
табл. пролонг. дії
Дозування
2 мг
3 мг
4 мг
8 мг
Кількість штук в упаковці
14
28
30
56
84
Виробник
Bioscience
Серв'є
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