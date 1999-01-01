Київ
ІНШІ АНАЛЬГЕТИКИ ТА АНТИПІРЕТИКИ
N02B E
Аніліди
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N02
АНАЛЬГЕТИКИ
N02B
ІНШІ АНАЛЬГЕТИКИ ТА АНТИПІРЕТИКИ
N02B E
Аніліди
N02B E01
Парацетамол
N02B E51
Парацетамол, комбінації без психолептиків
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Фервекс для дорослих
Порошок для орального розчину саше №8
Дельта Медікел
від
196,16
грн
в 985 аптеках
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Терафлю Екстра зі смаком лимону
Порошок для орального розчину пакет №10
Халеон КХ С.а.р.л.
від
359,88
грн
в 978 аптеках
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Терафлю від грипу та застуди зі смаком лимона
Порошок для орального розчину пакет №10
Халеон КХ С.а.р.л.
від
328,50
грн
в 974 аптеках
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Фервекс для дорослих з малиновим смаком
Порошок для орального розчину саше №8
Дельта Медікел
від
198,48
грн
в 972 аптеках
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Парацетамол-Дарниця
Таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка пачка №10
Дарниця ФФ
від
30,90
грн
в 965 аптеках
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Панадол
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №12
Халеон ЮК Трейдінг Лімітед
від
48,83
грн
в 963 аптеках
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Таміпул®
Капсули блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
від
135,56
грн
в 952 аптеках
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Панадол Бебі
Суспензія оральна 120 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Халеон ЮК Трейдінг Лімітед
від
99,80
грн
в 949 аптеках
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Фервекс для дітей
Порошок для орального розчину саше №8
Дельта Медікел
від
191,92
грн
в 947 аптеках
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Солпадеїн Актив
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №12
Халеон ЮК Трейдінг Лімітед
від
112,78
грн
в 943 аптеках
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Колдрекс Максгрип зі смаком лимону
Порошок для орального розчину пакетик у картонній коробці №10
Стада
від
253,29
грн
в 931 аптеці
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Мілістан Мультисимптомний
Каплети, вкриті оболонкою блістер №12
Мілі Хелскере
від
129,40
грн
в 918 аптеках
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Хелпекс® Антиколд Нео Макс
Порошок для орального розчину 4 г саше з лимонним смаком №10
Мові Хелс
від
227,02
грн
в 911 аптеці
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Колдрекс Хотрем зі смаком лимону
Порошок для орального розчину пакетик 5 г №10
Стада
від
219,15
грн
в 911 аптеці
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Хелпекс® Антиколд DX
Таблетки блістер №100
Мові Хелс ГмбХ
від
800,95
грн
в 907 аптеках
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Ефералган
Розчин оральний 3 % флакон 90 мл з мірною ложкою №1
УПСА
від
190,50
грн
в 904 аптеках
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Комбігрип®
Таблетки блістер у пачці №80
Organosyn Life Sciences
від
655,00
грн
в 900 аптеках
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Комбігрип Декса®
Таблетки блістер у пачці №80
Organosyn Life Sciences
від
833,00
грн
в 895 аптеках
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Колдрекс Максгрип зі смаком лісових ягід
Порошок для орального розчину пакет у коробці №10
Стада
від
242,06
грн
в 882 аптеках
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Хелпекс® Антиколд Нео Макс
Порошок для орального розчину 4 г саше з малиновим смаком №10
Мові Хелс
від
232,48
грн
в 874 аптеках
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Форма випуску
гран. д/орал. р-ну
каплети
каплети, в/о
капс.
капс. м'які
капс. тверд.
пор. д/оральн. р-ну
пор. д/п р-ну д/перор. застос.
р-н д/ін.
р-н д/інф.
р-н орал.
сироп
суп. ректал.
сусп. орал.
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл. розч.
табл. шип.
табл., дисперг. в рот. порожн.
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Дозування
0.08 г
0.17 г
0.33 г
3 %
4 г
10 мг/мл
50 мг
80 мг
100 мг
120 мг/5 мл
125 мг
150 мг
200 мг
250 мг
325 мг
500 мг
500 мг + 65 мг
1000 мг + 12.2 мг
1000 мг/100 мл
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Пакування
амп. 10 мл
банка 90 мл
банка скляна 100 мл
блістер
блістер у пачці
контейнер
контейнер 100 мл
контейнер п/п 100 мл
контурн. чарунк. уп.
пакет
пакет 4 г
пакет 6 г
пакет 12 г
пакет 17 г
пакет 20 г
пакет 23 г
пакет 100 мл
пакет-саше 13.1 г
пакет-саше 23 г
пакетик
пакетик 5 г
пакетик 6 г
пляшка 20 мл
пляшка 100 мл
пляшка полімерн. 100 мл
пляшка скляна 100 мл
саше
саше 2.5 г
саше 4 г
саше 4.8 г
саше 5 г
саше 5.2 г
саше 10 мл
саше 13 г
саше 13.6 г
саше 20 г
саше 22.13 г
саше 23 г
стрип
туба
фл. 50 мл
фл. 90 мл
фл. 100 мл
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Кількість штук в упаковці
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50
80
100
200
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Виробник
Actavis Group
Alkaloid
Ananta Medicare
Delta Medical Promotions AG
Euro Lifecare
GSK Consumer Healthcare
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
INPHARMA Trading SIA
Mili Healthcare
Movi Health GmbH
Nabros Pharma
Organosyn Life Sciences
Pharma Bavaria International Portugal Unip. Lda
Pharmascience
Sanofi
Scan Biotech
Stada
UPSA
Unilab, LP
Unique Pharmaceutical Laboratories
Xantis Pharma
Євро Лайфкер
ІнтерХім
АКСА ПАРЕНТЕРАЛС
АМІЛА ХЕЛС КЕА
Ананта Медікеар
Ананта Медікеар Лімітед
Астрафарм
Б. Браун
Байєр
Босналек
Галичфарм
Гледфарм
Губенко С.А.
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Дарница
Дарниця ФФ
Дж.Бі. Кемікалз енд Фармасьютикалз
Джонсон і Джонсон Україна
Здоров'я ФК
Здоровье
Здоровье Группа компаний
ИнтерХим
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Корпорація Здоров'я
Кусум
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
Лекхім-Харків
Лубнифарм
Мові Хелс
Мові Хелс ГмбХ
Монфарм
Мілі Хелскере Лімітед
Містрал Кепітал Менеджмент
Нижфарм
Нобель
Новофарм-Біосинтез
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
ПЕРРИГО УКРАИНА ООО
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Рафтон Лабораторіз
Стада
Технолог
УПСА
ФарКоС
Фармак
Фарматрейд
Халеон КХ С.а.р.л.
Халеон ЮК Трейдінг Лімітед
Червона зірка
Юрія-Фарм
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