Київ
Препарати, що пригнічують утворення сечової кислоти
M04A A03

Фебуксостат

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M04ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПОДАГРИ
M04AЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПОДАГРИ
M04A AПрепарати, що пригнічують утворення сечової кислоти
M04A A03Фебуксостат
Сортування: По популярності
Аденурік® 80 мг
Аденурік® 80 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №28
Berlin-Chemie AG
від 801,20 грн
в 869 аптеках
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Аденурік® 120 мг
Аденурік® 120 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №28
Berlin-Chemie AG
від 864,00 грн
в 760 аптеках
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Ліквестія®
Ліквестія®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №28
Фармак
від 704,34 грн
в 720 аптеках
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Подафеб
Подафеб
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 605,70 грн
в 708 аптеках
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Ефстат
Ефстат
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №28
Дарниця ФФ
від 688,96 грн
в 574 аптеках
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Подафеб
Подафеб
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 660,90 грн
в 471 аптеці
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Ліквестія®
Ліквестія®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №28
Фармак
від 744,24 грн
в 464 аптеках
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Подаграт
Подаграт
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №28
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від 604,72 грн
в 426 аптеках
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Єврофеб
Єврофеб
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №28
Euro Lifecare
від 676,62 грн
в 401 аптеці
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Фебумакс
Фебумакс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №28
Маклеодс Фармасьютикалс
від 604,02 грн
в 373 аптеках
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Ефстат
Ефстат
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №28
Дарниця ФФ
від 665,66 грн
в 361 аптеці
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Подаграт
Подаграт
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №28
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від 631,89 грн
в 343 аптеках
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Фебумакс
Фебумакс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №28
Маклеодс Фармасьютикалс
від 689,00 грн
в 332 аптеках
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Феблоріка
Феблоріка
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Mankind Pharma Limited
від 567,10 грн
в 308 аптеках
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Феблоріка
Феблоріка
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №30
Mankind Pharma Limited
від 306,23 грн
в 302 аптеках
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Аденурік® 120 мг
Аденурік® 120 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №56
Berlin-Chemie AG
Немає в наявності
Аденурік® 120 мг
Аденурік® 120 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №84
Berlin-Chemie AG
Немає в наявності
Аденурік® 80 мг
Аденурік® 80 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №56
Berlin-Chemie AG
Немає в наявності
Фебуксостат Ксантіс
Фебуксостат Ксантіс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №28
Xantis Pharma Limited
Немає в наявності
Фебуксостат Ксантіс
Фебуксостат Ксантіс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №28
Xantis Pharma Limited
Немає в наявності
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