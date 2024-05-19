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Аденурік® 80 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер, №28 - Київ (171410) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1102 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
955,99
Економія: -167,91 грн
788,08 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
1133,80
Економія: -347,40 грн
786,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (3), блістер (1)
1137,20
Економія: -350,80 грн
786,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
773,17 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1), блістер (1)
900,04 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
893,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
766,67 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (13)
897,54 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (2)
1140,60
Економія: -354,20 грн
786,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (8)
964,99
Економія: -176,91 грн
788,08 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
1128,00
Економія: -241,83 грн
886,17 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (2), блістер (1)
892,28 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
1046,00
Економія: -224,18 грн
821,82 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
1137,20
Економія: -350,80 грн
786,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
1137,20
Економія: -350,80 грн
786,40 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (14)
861,42 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (3)
1140,60
Економія: -354,20 грн
786,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2), блістер (1)
919,23
Економія: -107,32 грн
811,91 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2), блістер (1)
904,82 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (2)
1137,20
Економія: -350,80 грн
786,40 грн