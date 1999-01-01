Київ
МІОРЕЛАКСАНТИ З ПЕРИФЕРИЧНИМ МЕХАНІЗМОМ ДІЇ
M03A C
Інші сполуки четвертинного амонію
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M03
МІОРЕЛАКСАНТИ
M03A
МІОРЕЛАКСАНТИ З ПЕРИФЕРИЧНИМ МЕХАНІЗМОМ ДІЇ
M03A C
Інші сполуки четвертинного амонію
M03A C04
Атракурій
M03A C06
Піпекуронію бромід
M03A C09
Рокуронію бромід
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Ардуан®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон з розчинником в ампулах по 2 мл №25
Гедеон Ріхтер
від
2053,90
грн
в 2 аптеках інших міст
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Аркурон
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг ампула №10
Біолік Фарма
Немає в наявності
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Атракурій Калцекс
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2.5 мл №5
Кальцекс
Немає в наявності
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Атракурій Калцекс
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №5
Кальцекс
Немає в наявності
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Атракуріум-Ново
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл флакон 2.5 мл №5
Новофарм-Біосинтез
Немає в наявності
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Атракуріум-Ново
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл флакон 5 мл №5
Новофарм-Біосинтез
Немає в наявності
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Есмерон®
Розчин для ін'єкцій 50 мг флакон 5 мл №10
MSD
Немає в наявності
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Інтубан®
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2.5 мл №5
Фармак
Немає в наявності
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Інтубан®
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №5
Фармак
Немає в наявності
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Рокуроній Кабі
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл флакон 5 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
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Тракріум™
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №5
Aspen Pharma Trading Ltd.
Немає в наявності
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Форма випуску
ліофіл. д/р-ну д/ін.
р-н д/ін.
Дозування
4 мг
10 мг/мл
50 мг
100 мг
Пакування
амп.
амп. 2.5 мл
амп. 5 мл
фл.
фл. 2.5 мл
фл. 5 мл
фл. 10 мл
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Виробник
Aspen Pharma Trading Ltd.
MSD
Біолік Фарма
Гедеон Ріхтер
Кальцекс
Новофарм-Біосинтез
Фармак
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
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