Київ
МІОРЕЛАКСАНТИ З ПЕРИФЕРИЧНИМ МЕХАНІЗМОМ ДІЇ
M03A C

Інші сполуки четвертинного амонію

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M03МІОРЕЛАКСАНТИ
M03AМІОРЕЛАКСАНТИ З ПЕРИФЕРИЧНИМ МЕХАНІЗМОМ ДІЇ
M03A CІнші сполуки четвертинного амонію
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Ардуан®
Ардуан®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон з розчинником в ампулах по 2 мл №25
Гедеон Ріхтер
від 2053,90 грн
в 2 аптеках інших міст
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Аркурон
Аркурон
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг ампула №10
Біолік Фарма
Немає в наявності
Атракурій Калцекс
Атракурій Калцекс
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2.5 мл №5
Кальцекс
Немає в наявності
Атракурій Калцекс
Атракурій Калцекс
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №5
Кальцекс
Немає в наявності
Атракуріум-Ново
Атракуріум-Ново
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл флакон 2.5 мл №5
Новофарм-Біосинтез
Немає в наявності
Атракуріум-Ново
Атракуріум-Ново
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл флакон 5 мл №5
Новофарм-Біосинтез
Немає в наявності
Есмерон®
Есмерон®
Розчин для ін'єкцій 50 мг флакон 5 мл №10
MSD
Немає в наявності
Інтубан®
Інтубан®
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2.5 мл №5
Фармак
Немає в наявності
Інтубан®
Інтубан®
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №5
Фармак
Немає в наявності
Рокуроній Кабі
Рокуроній Кабі
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл флакон 5 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Тракріум™
Тракріум™
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №5
Aspen Pharma Trading Ltd.
Немає в наявності
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