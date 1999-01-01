Київ
Інші сполуки четвертинного амонію
M03A C09

Рокуронію бромід

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M03МІОРЕЛАКСАНТИ
M03AМІОРЕЛАКСАНТИ З ПЕРИФЕРИЧНИМ МЕХАНІЗМОМ ДІЇ
M03A CІнші сполуки четвертинного амонію
M03A C09Рокуронію бромід
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Есмерон®
Есмерон®
Розчин для ін'єкцій 50 мг флакон 5 мл №10
MSD
Немає в наявності
Рокуроній Кабі
Рокуроній Кабі
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл флакон 5 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
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