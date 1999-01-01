Київ
Інші сполуки четвертинного амонію
M03A C09
Рокуронію бромід
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M03
МІОРЕЛАКСАНТИ
M03A
МІОРЕЛАКСАНТИ З ПЕРИФЕРИЧНИМ МЕХАНІЗМОМ ДІЇ
M03A C
Інші сполуки четвертинного амонію
M03A C09
Рокуронію бромід
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Есмерон®
Розчин для ін'єкцій 50 мг флакон 5 мл №10
MSD
Немає в наявності
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Рокуроній Кабі
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл флакон 5 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
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Дозування
10 мг/мл
50 мг
100 мг
Пакування
фл. 5 мл
фл. 10 мл
Кількість штук в упаковці
10
12
Виробник
MSD
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
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