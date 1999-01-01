Київ
Інші сполуки четвертинного амонію
M03A C06
Піпекуронію бромід
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M03
МІОРЕЛАКСАНТИ
M03A
МІОРЕЛАКСАНТИ З ПЕРИФЕРИЧНИМ МЕХАНІЗМОМ ДІЇ
M03A C
Інші сполуки четвертинного амонію
M03A C06
Піпекуронію бромід
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Ардуан®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон з розчинником в ампулах по 2 мл №25
Гедеон Ріхтер
від
2053,90
грн
в 2 аптеках інших міст
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Аркурон
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг ампула №10
Біолік Фарма
Немає в наявності
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Пакування
амп.
фл.
Кількість штук в упаковці
10
25
Виробник
Біолік Фарма
Гедеон Ріхтер
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