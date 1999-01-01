Київ
Інші сполуки четвертинного амонію
M03A C06

Піпекуронію бромід

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M03МІОРЕЛАКСАНТИ
M03AМІОРЕЛАКСАНТИ З ПЕРИФЕРИЧНИМ МЕХАНІЗМОМ ДІЇ
M03A CІнші сполуки четвертинного амонію
M03A C06Піпекуронію бромід
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Ардуан®
Ардуан®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон з розчинником в ампулах по 2 мл №25
Гедеон Ріхтер
від 2053,90 грн
в 2 аптеках інших міст
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Аркурон
Аркурон
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг ампула №10
Біолік Фарма
Немає в наявності
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