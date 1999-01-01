Київ
Інші сполуки четвертинного амонію
M03A C04

Атракурій

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M03МІОРЕЛАКСАНТИ
M03AМІОРЕЛАКСАНТИ З ПЕРИФЕРИЧНИМ МЕХАНІЗМОМ ДІЇ
M03A CІнші сполуки четвертинного амонію
M03A C04Атракурій
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Атракурій Калцекс
Атракурій Калцекс
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2.5 мл №5
Кальцекс
Немає в наявності
Атракурій Калцекс
Атракурій Калцекс
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №5
Кальцекс
Немає в наявності
Атракуріум-Ново
Атракуріум-Ново
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл флакон 2.5 мл №5
Новофарм-Біосинтез
Немає в наявності
Атракуріум-Ново
Атракуріум-Ново
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл флакон 5 мл №5
Новофарм-Біосинтез
Немає в наявності
Інтубан®
Інтубан®
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2.5 мл №5
Фармак
Немає в наявності
Інтубан®
Інтубан®
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №5
Фармак
Немає в наявності
Тракріум™
Тракріум™
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №5
Aspen Pharma Trading Ltd.
Немає в наявності
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