Київ
Інші сполуки четвертинного амонію
M03A C04
Атракурій
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M03
МІОРЕЛАКСАНТИ
M03A
МІОРЕЛАКСАНТИ З ПЕРИФЕРИЧНИМ МЕХАНІЗМОМ ДІЇ
M03A C
Інші сполуки четвертинного амонію
M03A C04
Атракурій
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Атракурій Калцекс
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2.5 мл №5
Кальцекс
Немає в наявності
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Атракурій Калцекс
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №5
Кальцекс
Немає в наявності
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Атракуріум-Ново
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл флакон 2.5 мл №5
Новофарм-Біосинтез
Немає в наявності
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Атракуріум-Ново
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл флакон 5 мл №5
Новофарм-Біосинтез
Немає в наявності
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Інтубан®
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2.5 мл №5
Фармак
Немає в наявності
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Інтубан®
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №5
Фармак
Немає в наявності
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Тракріум™
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №5
Aspen Pharma Trading Ltd.
Немає в наявності
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Пакування
амп. 2.5 мл
амп. 5 мл
фл. 2.5 мл
фл. 5 мл
Виробник
Aspen Pharma Trading Ltd.
Кальцекс
Новофарм-Біосинтез
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