Київ
МІОРЕЛАКСАНТИ
M03A

МІОРЕЛАКСАНТИ З ПЕРИФЕРИЧНИМ МЕХАНІЗМОМ ДІЇ

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M03МІОРЕЛАКСАНТИ
M03AМІОРЕЛАКСАНТИ З ПЕРИФЕРИЧНИМ МЕХАНІЗМОМ ДІЇ
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Диспорт®
Диспорт®
Порошок для розчину для ін'єкцій 500 од флакон №1
IPSEN PHARMA
від 7993,92 грн
в 25 аптеках
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Диспорт®
Диспорт®
Порошок для розчину для ін'єкцій 300 од флакон №1
IPSEN PHARMA
від 5217,50 грн
в 9 аптеках
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Ардуан®
Ардуан®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон з розчинником в ампулах по 2 мл №25
Гедеон Ріхтер
від 2053,90 грн
в 2 аптеках інших міст
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Дитилін-Біолік
Дитилін-Біолік
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Біолік Фарма
від 80,00 грн
в 2 аптеках інших міст
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Дитилін-Дарниця
Дитилін-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 114,04 грн
в 1 аптеці інших міст
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Інтубан®
Інтубан®
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2.5 мл №5
Фармак
Немає в наявності
Атракуріум-Ново
Атракуріум-Ново
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл флакон 5 мл №5
Новофарм-Біосинтез
Немає в наявності
Атракуріум-Ново
Атракуріум-Ново
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл флакон 2.5 мл №5
Новофарм-Біосинтез
Немає в наявності
Атракурій Калцекс
Атракурій Калцекс
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №5
Кальцекс
Немає в наявності
Атракурій Калцекс
Атракурій Калцекс
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2.5 мл №5
Кальцекс
Немає в наявності
Есмерон®
Есмерон®
Розчин для ін'єкцій 50 мг флакон 5 мл №10
MSD
Немає в наявності
Аркурон
Аркурон
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг ампула №10
Біолік Фарма
Немає в наявності
Ботокс®
Ботокс®
Порошок для розчину для ін'єкцій 100 од-аллерган флакон №1
AbbVie Ireland
Немає в наявності
Інтубан®
Інтубан®
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №5
Фармак
Немає в наявності
Ксеомін
Ксеомін
Порошок для розчину для ін'єкцій 50 од флакон №1
Мерц Фармасьютікалз
Немає в наявності
Ксеомін
Ксеомін
Порошок для розчину для ін'єкцій 100 од флакон №1
Мерц Фармасьютікалз
Немає в наявності
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