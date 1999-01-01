Київ
МІОРЕЛАКСАНТИ
M03A
МІОРЕЛАКСАНТИ З ПЕРИФЕРИЧНИМ МЕХАНІЗМОМ ДІЇ
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M03
МІОРЕЛАКСАНТИ
M03A
МІОРЕЛАКСАНТИ З ПЕРИФЕРИЧНИМ МЕХАНІЗМОМ ДІЇ
M03A B
Похідні холіну
M03A C
Інші сполуки четвертинного амонію
M03A X
Інші міорелаксанти з периферичним механізмом дії
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Диспорт®
Порошок для розчину для ін'єкцій 500 од флакон №1
IPSEN PHARMA
від
7993,92
грн
в 25 аптеках
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Диспорт®
Порошок для розчину для ін'єкцій 300 од флакон №1
IPSEN PHARMA
від
5217,50
грн
в 9 аптеках
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Ардуан®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон з розчинником в ампулах по 2 мл №25
Гедеон Ріхтер
від
2053,90
грн
в 2 аптеках інших міст
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Дитилін-Біолік
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Біолік Фарма
від
80,00
грн
в 2 аптеках інших міст
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Дитилін-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
114,04
грн
в 1 аптеці інших міст
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Інтубан®
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2.5 мл №5
Фармак
Немає в наявності
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Атракуріум-Ново
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл флакон 5 мл №5
Новофарм-Біосинтез
Немає в наявності
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Атракуріум-Ново
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл флакон 2.5 мл №5
Новофарм-Біосинтез
Немає в наявності
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Атракурій Калцекс
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №5
Кальцекс
Немає в наявності
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Атракурій Калцекс
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2.5 мл №5
Кальцекс
Немає в наявності
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Есмерон®
Розчин для ін'єкцій 50 мг флакон 5 мл №10
MSD
Немає в наявності
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Аркурон
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг ампула №10
Біолік Фарма
Немає в наявності
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Ботокс®
Порошок для розчину для ін'єкцій 100 од-аллерган флакон №1
AbbVie Ireland
Немає в наявності
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Інтубан®
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл №5
Фармак
Немає в наявності
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Ксеомін
Порошок для розчину для ін'єкцій 50 од флакон №1
Мерц Фармасьютікалз
Немає в наявності
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Ксеомін
Порошок для розчину для ін'єкцій 100 од флакон №1
Мерц Фармасьютікалз
Немає в наявності
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Виробник
AbbVie Ireland
Aspen Pharma Trading Ltd.
IPSEN PHARMA
MSD
Біолік Фарма
Гедеон Ріхтер
Дарниця ФФ
Кальцекс
Мерц Фармасьютікалз
Містрал Кепітал Менеджмент
Новофарм-Біосинтез
Планета Фітолан
Фармак
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
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