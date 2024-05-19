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Аертал® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер, №60 - Київ (153387) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 950 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
724,99
Економія: -128,22 грн
596,77 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: блістер (5)
857,40
Економія: -262,70 грн
594,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
616,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
750,84 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3), блістер (3)
752,46 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
613,80 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (10)
751,08 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
723,99
Економія: -127,22 грн
596,77 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
816,70
Економія: -158,25 грн
658,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: блістер (3)
605,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
747,60 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
821,40
Економія: -176,43 грн
644,97 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (2), блістер (1)
857,20
Економія: -262,50 грн
594,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1)
858,60
Економія: -263,90 грн
594,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1), блістер (5)
695,10
Економія: -89,72 грн
605,38 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1), блістер (5)
747,84 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
750,84 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (40)
773,10
Економія: -166,03 грн
607,07 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: блістер (5)
746,94 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
719,20
Економія: -96,94 грн
622,26 грн