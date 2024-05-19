Аертал® порошок для оральної суспензії 100 мг пакет, №20 - Київ (364283) Лікарський препарат - ціни
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Наявність на 2024-05-21 - 20:00
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
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Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
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Всього: порошок для оральної суспензії (17)
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Київ, вул. Басейна, 10
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
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Всього: порошок для оральної суспензії (9)
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Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7