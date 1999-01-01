Київ
АНТАГОНІСТИ ГОРМОНІВ ТА АНАЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
L02B B
Антиандрогенні засоби
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L02
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ГОРМОНАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ
L02B
АНТАГОНІСТИ ГОРМОНІВ ТА АНАЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
L02B B
Антиандрогенні засоби
L02B B01
Флутамід
L02B B03
Бікалутамід
L02B B04
Ензалутамід
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Флутафарм® Феміна
Таблетки 125 мг блістер №30
Фармак
від
472,80
грн
в 826 аптеках
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Флутафарм®
Таблетки 0,25 г блістер №50
Фармак
від
974,32
грн
в 577 аптеках
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Бікалутамід-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від
808,31
грн
в 449 аптеках
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Бікалутамід-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від
1346,00
грн
в 441 аптеці
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Касодекс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг №28
АстраЗенека
від
1599,38
грн
в 387 аптеках
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Бікалутамід-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг №28
Тева Україна
від
778,80
грн
в 367 аптеках
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Бікалутамід-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №28
Тева Україна
від
788,83
грн
в 349 аптеках
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Касодекс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №28
АстраЗенека
від
2753,00
грн
в 321 аптеці
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Флутамід
Таблетки 250 мг №84
Оріон Корпорейшн
Немає в наявності
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Бікатеро
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Гетеро Лабс
Немає в наявності
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Бікулід
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №30
Фармасайнс
Немає в наявності
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Кстанді
Капсули 40 мг блістер вкладених в картонну пачку №112
Астеллас Фарма Юроп
Немає в наявності
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Бікатеро
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №30
Гетеро Лабс
Немає в наявності
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Ареклок®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Гріндекс
Немає в наявності
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Бікалутамід Дженефарм
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Дженефарм
Немає в наявності
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Виробник
Gedeon Richter
Medochemie Ltd
Orion Corporation
Schering-Plough Central East
Teva
Астеллас Фарма Юроп
АстраЗенека
Гетеро Лабс
Гріндекс
Дженефарм
Містрал Кепітал Менеджмент
Тева Україна
Фармак
Фармасайнс
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