Київ
ІНШІ АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01X X
Інші антинеопластичні препарати
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01X
ІНШІ АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01X X
Інші антинеопластичні препарати
L01X X02
Аспарагіназа
L01X X05
Гідроксикарбамід
L01X X11
Естрамустин
L01X X20**
Інші
L01X X24
Пегаспаргаза
L01X X35
Анагрелід
L01X X52
Венетоклакс
L01X X62
Івосиденіб
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Гідроксисечовина Медак
Капсули 500 мг блістер №100
Медак
від
2033,85
грн
в 441 аптеці
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Хлортрианізен
Таблетки 12 мг блістер у коробці у коробці №100
Здоров'я ФК
від
389,57
грн
в 327 аптеках
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Анагрелід-Віста
Капсули тверді 0,5 мг пляшка №100
Містрал Кепітал Менеджмент
від
8532,99
грн
в 293 аптеках
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Гідроксикарбамід-Віста
Капсули 500 мг блістер №100
Містрал Кепітал Менеджмент
від
2632,32
грн
в 283 аптеках
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Пропес®
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
НІР
від
8234,71
грн
в 4 аптеках
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Венкліксто®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Еббві Біофармасьютікалз
Немає в наявності
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Агрелід
Капсули 0,5 мг флакон №50
Фармасайнс
Немає в наявності
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Венкліксто®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №14
Еббві Біофармасьютікалз
Немає в наявності
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Венкліксто®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №112
Еббві Біофармасьютікалз
Немає в наявності
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Гідроксисечовина Медак
Капсули 500 мг №100
Люм'єр Фарма
Немає в наявності
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Онкаспар®
Порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій 3750 мо флакон №1
Серв'є
Немає в наявності
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Спектріла
Порошок для концентрату для розчину для інфузій 10000 од флакон №1
Medac Gesellschaft fur klinische Spezialpraparate mbH
Немає в наявності
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Тібсово
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг пляшка №60
Серв'є
Немає в наявності
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10000 ОД
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Виробник
Medac
Medac Gesellschaft fur klinische Spezialpraparate mbH
Mistral Capital Management
Еббві Біофармасьютікалз
Елмек Фарма Сервісес
Здоровье
Люмьер Фарма
Містрал Кепітал Менеджмент
НІР
Серв'є
Фармасайнс
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