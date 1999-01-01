Київ
ІНШІ АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01X X

Інші антинеопластичні препарати

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01XІНШІ АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01X XІнші антинеопластичні препарати
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Гідроксисечовина Медак
Гідроксисечовина Медак
Капсули 500 мг блістер №100
Медак
від 2033,85 грн
в 441 аптеці
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Хлортрианізен
Хлортрианізен
Таблетки 12 мг блістер у коробці у коробці №100
Здоров'я ФК
від 389,57 грн
в 327 аптеках
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Анагрелід-Віста
Анагрелід-Віста
Капсули тверді 0,5 мг пляшка №100
Містрал Кепітал Менеджмент
від 8532,99 грн
в 293 аптеках
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Гідроксикарбамід-Віста
Гідроксикарбамід-Віста
Капсули 500 мг блістер №100
Містрал Кепітал Менеджмент
від 2632,32 грн
в 283 аптеках
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Пропес®
Пропес®
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
НІР
від 8234,71 грн
в 4 аптеках
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Венкліксто®
Венкліксто®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Еббві Біофармасьютікалз
Немає в наявності
Агрелід
Агрелід
Капсули 0,5 мг флакон №50
Фармасайнс
Немає в наявності
Венкліксто®
Венкліксто®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №14
Еббві Біофармасьютікалз
Немає в наявності
Венкліксто®
Венкліксто®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №112
Еббві Біофармасьютікалз
Немає в наявності
Гідроксисечовина Медак
Гідроксисечовина Медак
Капсули 500 мг №100
Люм'єр Фарма
Немає в наявності
Онкаспар®
Онкаспар®
Порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій 3750 мо флакон №1
Серв'є
Немає в наявності
Спектріла
Спектріла
Порошок для концентрату для розчину для інфузій 10000 од флакон №1
Medac Gesellschaft fur klinische Spezialpraparate mbH
Немає в наявності
Тібсово
Тібсово
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг пляшка №60
Серв'є
Немає в наявності
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