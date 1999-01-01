Київ
Інші антинеопластичні препарати
L01X X05

Гідроксикарбамід

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01XІНШІ АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01X XІнші антинеопластичні препарати
L01X X05Гідроксикарбамід
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Гідроксисечовина Медак
Гідроксисечовина Медак
Капсули 500 мг блістер №100
Медак
від 2033,85 грн
в 441 аптеці
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Гідроксикарбамід-Віста
Гідроксикарбамід-Віста
Капсули 500 мг блістер №100
Містрал Кепітал Менеджмент
від 2632,32 грн
в 283 аптеках
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Гідроксисечовина Медак
Гідроксисечовина Медак
Капсули 500 мг №100
Люм'єр Фарма
Немає в наявності
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