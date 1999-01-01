Київ
Інші антинеопластичні препарати
L01X X05
Гідроксикарбамід
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01X
ІНШІ АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01X X
Інші антинеопластичні препарати
L01X X05
Гідроксикарбамід
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Гідроксисечовина Медак
Капсули 500 мг блістер №100
Медак
від
2033,85
грн
в 441 аптеці
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Гідроксикарбамід-Віста
Капсули 500 мг блістер №100
Містрал Кепітал Менеджмент
від
2632,32
грн
в 283 аптеках
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Гідроксисечовина Медак
Капсули 500 мг №100
Люм'єр Фарма
Немає в наявності
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Пакування
блістер
Виробник
Medac
Mistral Capital Management
Люмьер Фарма
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