Київ
Інші антинеопластичні препарати
L01X X52

Венетоклакс

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01XІНШІ АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01X XІнші антинеопластичні препарати
L01X X52Венетоклакс
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Венкліксто®
Венкліксто®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Еббві Біофармасьютікалз
Немає в наявності
Венкліксто®
Венкліксто®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №14
Еббві Біофармасьютікалз
Немає в наявності
Венкліксто®
Венкліксто®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №112
Еббві Біофармасьютікалз
Немає в наявності
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