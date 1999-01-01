Київ
Інші антинеопластичні препарати
L01X X52
Венетоклакс
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01X
ІНШІ АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01X X
Інші антинеопластичні препарати
L01X X52
Венетоклакс
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Венкліксто®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №14
Еббві Біофармасьютікалз
Немає в наявності
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Венкліксто®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №14
Еббві Біофармасьютікалз
Немає в наявності
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Венкліксто®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №112
Еббві Біофармасьютікалз
Немає в наявності
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Дозування
10 мг
100 мг
Кількість штук в упаковці
7
14
112
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