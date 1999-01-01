Київ
ІНШІ АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01X K
Інгібітори полі (ADP-рибози) полімерази (PARP)
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01X
ІНШІ АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01X K
Інгібітори полі (ADP-рибози) полімерази (PARP)
L01X K01
Олапариб
L01X K04
Талазопаріб
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Лінпарза
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №56
АстраЗенека
від
76424,30
грн
в 2 аптеках
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Лінпарза
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №56
АстраЗенека
від
76150,90
грн
в 1 аптеці
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Лінпарза
Капсули тверді 50 мг флакон №448
АстраЗенека
Немає в наявності
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Талзенна
Капсули 0,25 мг флакон №30
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
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Талзенна
Капсули 1 мг флакон №30
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
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Форма випуску
капс.
капс. тверд.
табл. в/плівк. обол.
Дозування
0.25 мг
1 мг
50 мг
100 мг
150 мг
Пакування
блістер
фл.
Кількість штук в упаковці
30
56
448
Виробник
АстраЗенека
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
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