Київ
ІНШІ АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01X G
Інгібітори протеасом
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01X
ІНШІ АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01X G
Інгібітори протеасом
L01X G01
Бортезоміб
L01X G02
Карфилзомиб
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Бортезовіста
Порошок для розчину для ін'єкцій 2,5 мг флакон коробка картонна №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від
4589,73
грн
в 2 аптеках інших міст
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Бортезоміб
Порошок ліофіліз. д/приготуван. р-ну для ін'єкцій 3,5 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
від
6687,50
грн
в 1 аптеці
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Бортезовіста
Порошок для розчину для ін'єкцій 3,5 мг флакон коробка картонна №1
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
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Бортезоміб-Тева
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 мг флакон №1
Teva
Немає в наявності
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Бортезоміб-Тева
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 3,5 мг флакон №1
Teva
Немає в наявності
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Корліса®
Порошок для розчину для інфузій 60 мг флакон №1
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Немає в наявності
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Мозетрокс
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 3,5 мг флакон №1
М.Біотек Лтд.
Немає в наявності
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Намібор®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 3,5 мг флакон №1
Фармак
Немає в наявності
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Форма випуску
ліофіл. д/р-ну д/ін.
пор. д/п р-ра д/ін.
пор. д/р-ну д/ін.
пор. д/р-ну д/інф.
пор.ліоф. д/п р-ну д/ін
Дозування
1 мг
2.5 мг
3.5 мг
60 мг
Виробник
M. Biotech Ltd.
Ауробіндо Фарма
Гетеро Лабс
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
М.Біотек Лтд.
Містрал Кепітал Менеджмент
РОКЕТ-ФАРМ ООО
Тева
Фармак
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