Київ
Інші моноклональні антитіла та кон'югати антитіло-лікарський засіб
L01F X14
Полатузумаб ведотин
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01F
МОНОКЛОНАЛЬНІ АНТИТІЛА І КОН'ЮГАТИ АНТИТІЛО-ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСОБІВ
L01F X
Інші моноклональні антитіла та кон'югати антитіло-лікарський засіб
L01F X14
Полатузумаб ведотин
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Полайві®
Порошок для концентрату для розчину для інфузій 30 мг флакон №1
Рош Україна
Немає в наявності
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Полайві®
Порошок для концентрату для розчину для інфузій 140 мг флакон №1
Рош Україна
Немає в наявності
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