Київ
Інші моноклональні антитіла та кон'югати антитіло-лікарський засіб
L01F X02

Гемтузумаб озогаміціна

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01FМОНОКЛОНАЛЬНІ АНТИТІЛА І КОН'ЮГАТИ АНТИТІЛО-ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСОБІВ
L01F XІнші моноклональні антитіла та кон'югати антитіло-лікарський засіб
L01F X02Гемтузумаб озогаміціна
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Майлотарг
Майлотарг
Порошок для концентрату для розчину для інфузій 4,5 мг флакон №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
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