Київ
Інші моноклональні антитіла та кон'югати антитіло-лікарський засіб
L01F X02
Гемтузумаб озогаміціна
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01F
МОНОКЛОНАЛЬНІ АНТИТІЛА І КОН'ЮГАТИ АНТИТІЛО-ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСОБІВ
L01F X
Інші моноклональні антитіла та кон'югати антитіло-лікарський засіб
L01F X02
Гемтузумаб озогаміціна
Сортування:
По популярності
Фільтр
Майлотарг
Порошок для концентрату для розчину для інфузій 4,5 мг флакон №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню