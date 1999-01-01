Київ
Інші моноклональні антитіла та кон'югати антитіло-лікарський засіб
L01F X05

Брентуксімаб ведотин

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01FМОНОКЛОНАЛЬНІ АНТИТІЛА І КОН'ЮГАТИ АНТИТІЛО-ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСОБІВ
L01F XІнші моноклональні антитіла та кон'югати антитіло-лікарський засіб
L01F X05Брентуксімаб ведотин
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Адцетрис®
Адцетрис®
Порошок для приготування концентрату для розчину для інфузій 50 мг флакон №1
Такеда Фарма
від 78573,34 грн
в 3 аптеках
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