Київ
Інгібітори HER2 (рецептор епідермального фактора росту людини 2).
L01F D02
Пертузумаб
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01F
МОНОКЛОНАЛЬНІ АНТИТІЛА І КОН'ЮГАТИ АНТИТІЛО-ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСОБІВ
L01F D
Інгібітори HER2 (рецептор епідермального фактора росту людини 2).
L01F D02
Пертузумаб
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Пер'Єта®
Концентрат для розчину для інфузій 420 мг/14 мл флакон №1
Рош Україна
Немає в наявності
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