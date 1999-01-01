Київ
Інгібітори HER2 (рецептор епідермального фактора росту людини 2).
L01F D02

Пертузумаб

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01FМОНОКЛОНАЛЬНІ АНТИТІЛА І КОН'ЮГАТИ АНТИТІЛО-ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСОБІВ
L01F DІнгібітори HER2 (рецептор епідермального фактора росту людини 2).
L01F D02Пертузумаб
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Пер'Єта®
Пер'Єта®
Концентрат для розчину для інфузій 420 мг/14 мл флакон №1
Рош Україна
Немає в наявності
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