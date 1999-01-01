Київ
Інгібітори HER2 (рецептор епідермального фактора росту людини 2).
L01F D01

Трастузумаб

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01FМОНОКЛОНАЛЬНІ АНТИТІЛА І КОН'ЮГАТИ АНТИТІЛО-ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСОБІВ
L01F DІнгібітори HER2 (рецептор епідермального фактора росту людини 2).
L01F D01Трастузумаб
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Герцептин®
Герцептин®
Ліофілізат для приготування концентрату для розчину д/інфуз. 150 мг флакон №1
Рош Україна
від 15602,70 грн
в 2 аптеках
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Герцептин®
Герцептин®
Ліофілізат для приготування концентрату для розчину д/інфуз. 440 мг флакон з розчинником у флаконах по 20 мл №1
Рош Україна
від 50432,20 грн
в 1 аптеці
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Герцептин®
Герцептин®
Розчин для ін'єкцій 600 мг/5 мл флакон 5 мл №1
Рош Україна
від 41210,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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Трастумаб
Трастумаб
Ліофілізат для концентрату для розчину для інфузій 150 мг флакон №1
Люм'єр Фарма
Немає в наявності
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