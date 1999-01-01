Київ
Інгібітори HER2 (рецептор епідермального фактора росту людини 2).
L01F D03
Трастузумаб емтанзин
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01F
МОНОКЛОНАЛЬНІ АНТИТІЛА І КОН'ЮГАТИ АНТИТІЛО-ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСОБІВ
L01F D
Інгібітори HER2 (рецептор епідермального фактора росту людини 2).
L01F D03
Трастузумаб емтанзин
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Кадсіла®
Порошок для концентрату для розчину для інфузій 100 мг флакон №1
Рош Україна
Немає в наявності
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Кадсіла®
Порошок для концентрату для розчину для інфузій 160 мг флакон №1
Рош Україна
Немає в наявності
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