Київ
Інгібітори HER2 (рецептор епідермального фактора росту людини 2).
L01F D03

Трастузумаб емтанзин

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01FМОНОКЛОНАЛЬНІ АНТИТІЛА І КОН'ЮГАТИ АНТИТІЛО-ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСОБІВ
L01F DІнгібітори HER2 (рецептор епідермального фактора росту людини 2).
L01F D03Трастузумаб емтанзин
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Кадсіла®
Кадсіла®
Порошок для концентрату для розчину для інфузій 100 мг флакон №1
Рош Україна
Немає в наявності
Кадсіла®
Кадсіла®
Порошок для концентрату для розчину для інфузій 160 мг флакон №1
Рош Україна
Немає в наявності
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