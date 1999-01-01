Київ
Інгібітори тирозинкінази рецептора епідермального фактора росту (EGFR)
L01E B04

Осимертиніб

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01EІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E BІнгібітори тирозинкінази рецептора епідермального фактора росту (EGFR)
L01E B04Осимертиніб
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Тагріссо
Тагріссо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
АстраЗенека
від 176318,97 грн
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