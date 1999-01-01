Київ
Інгібітори тирозинкінази рецептора епідермального фактора росту (EGFR)
L01E B04
Осимертиніб
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01E
ІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E B
Інгібітори тирозинкінази рецептора епідермального фактора росту (EGFR)
L01E B04
Осимертиніб
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Тагріссо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
АстраЗенека
від
176318,97
грн
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