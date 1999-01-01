Київ
Інгібітори тирозинкінази рецептора епідермального фактора росту (EGFR)
L01E B01

Гефітиніб

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01EІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E BІнгібітори тирозинкінази рецептора епідермального фактора росту (EGFR)
L01E B01Гефітиніб
Сортування: По популярності
Гефітиніб-Віста
Гефітиніб-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від 17226,00 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Іресса
Іресса
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер №30
АстраЗенека
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране