Київ
Інгібітори тирозинкінази рецептора епідермального фактора росту (EGFR)
L01E B01
Гефітиніб
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01E
ІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E B
Інгібітори тирозинкінази рецептора епідермального фактора росту (EGFR)
L01E B01
Гефітиніб
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Гефітиніб-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від
17226,00
грн
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Іресса
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер №30
АстраЗенека
Немає в наявності
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Виробник
AstraZeneca
Містрал Кепітал Менеджмент
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