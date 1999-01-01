Київ
Інгібітори тирозинкінази рецептора епідермального фактора росту (EGFR)
L01E B02
Ерлотиніб
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01E
ІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E B
Інгібітори тирозинкінази рецептора епідермального фактора росту (EGFR)
L01E B02
Ерлотиніб
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Ерлотиніб-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від
7707,27
грн
в 283 аптеках
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Ерлотиніб-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
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Тарцева®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №30
Рош Україна
Немає в наявності
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Тарцева®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №30
Рош Україна
Немає в наявності
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Дозування
50 мг
100 мг
150 мг
Виробник
Гетеро Лабс
М.Біотек Лтд.
Містрал Кепітал Менеджмент
Рош
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