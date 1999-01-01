Київ
Інгібітори тирозинкінази рецептора епідермального фактора росту (EGFR)
L01E B02

Ерлотиніб

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01EІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E BІнгібітори тирозинкінази рецептора епідермального фактора росту (EGFR)
L01E B02Ерлотиніб
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Ерлотиніб-Віста
Ерлотиніб-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від 7707,27 грн
в 283 аптеках
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Ерлотиніб-Віста
Ерлотиніб-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
Тарцева®
Тарцева®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №30
Рош Україна
Немає в наявності
Тарцева®
Тарцева®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №30
Рош Україна
Немає в наявності
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