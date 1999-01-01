Київ
АЛКАЛОЇДИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ
L01C E

Інгібітори топоізомерази 1 (TOP1)

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01CАЛКАЛОЇДИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ
L01C EІнгібітори топоізомерази 1 (TOP1)
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Іринотекан Медак
Іринотекан Медак
Концентрат для приготування інфузійного розчину 100 мг флакон 5 мл №1
від 1712,85 грн
в 289 аптеках
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Іринотекан Амакса
Іринотекан Амакса
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг/мл флакон 15 мл №1
від 3541,44 грн
в 288 аптеках
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Іринотекан Медак
Іринотекан Медак
Концентрат для приготування інфузійного розчину 300 мг флакон 15 мл №1
від 4896,17 грн
в 287 аптеках
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Іринотекан Амакса
Іринотекан Амакса
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг/мл флакон 2 мл №1
Амакса
від 763,70 грн
в 285 аптеках
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Іринотекан Амакса
Іринотекан Амакса
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг/мл флакон 5 мл №1
від 1344,73 грн
в 285 аптеках
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Ірнізет
Ірнізет
Концентрат для розчину для інфузій 300 мг/15 мл флакон №1
Ауробіндо Фарма
від 3456,40 грн
в 3 аптеках інших міст
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Ірнізет
Ірнізет
Концентрат для розчину для інфузій 100 мг/5 мл флакон №1
Ауробіндо Фарма
від 1863,39 грн
в 2 аптеках інших міст
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Онівайд® пегильований ліпосомальний
Онівайд® пегильований ліпосомальний
Концентрат для інфузій 4,3 мг/мл флакон 10 мл №1
Серв'є
від 31758,41 грн
в 1 аптеці інших міст
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Іріновал
Іріновал
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг/мл флакон 2 мл №1
Алвоген ІПКО
Немає в наявності
Іріновал
Іріновал
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг/мл флакон 5 мл №1
Алвоген ІПКО
Немає в наявності
Іринотекан Медак
Іринотекан Медак
Концентрат для приготування інфузійного розчину 40 мг флакон 2 мл №1
Медак
Немає в наявності
Іринотекан-Віста
Іринотекан-Віста
Концентрат для розчину для інфузій 100 мг/5 мл флакон №1
Буст Фарма
Немає в наявності
Іринотекан-Віста
Іринотекан-Віста
Концентрат для розчину для інфузій 300 мг/15 мл флакон №1
Немає в наявності
Іринотекан-Віста
Іринотекан-Віста
Концентрат для розчину для інфузій 500 мг/25 мл флакон №1
Немає в наявності
Іринотекан-Хемотека
Іринотекан-Хемотека
Розчин для інфузій 40 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Іринотекан-Хемотека
Іринотекан-Хемотека
Розчин для інфузій 80 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Іринотекан-Хемотека
Іринотекан-Хемотека
Розчин для інфузій 100 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Іринотекан-Хемотека
Іринотекан-Хемотека
Розчин для інфузій 250 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Іринотекан-Хемотека
Іринотекан-Хемотека
Розчин для інфузій 400 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Іріновал
Іріновал
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг/мл флакон 2 мл №1
Алвоген ІПКО
Немає в наявності
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