Київ
Інгібітори топоізомерази 1 (TOP1)
L01C E01

Топотекан

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01CАЛКАЛОЇДИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ
L01C EІнгібітори топоізомерази 1 (TOP1)
L01C E01Топотекан
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Гікамтин™
Гікамтин™
Ліофілізат для розчину для інфузій 4 мг флакон №1
Сандоз Україна
Немає в наявності
Топотекан Аккорд
Топотекан Аккорд
Концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл флакон 4 мл №1
Аккорд Хелскеа Польска
Немає в наявності
Топотекан-Хемотека
Топотекан-Хемотека
Розчин для інфузій 1,5 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Топотекан-Хемотека
Топотекан-Хемотека
Розчин для інфузій 3 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Топотекан-Хемотека
Топотекан-Хемотека
Розчин для інфузій 6 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
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