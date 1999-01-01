Київ
Інгібітори топоізомерази 1 (TOP1)
L01C E01
Топотекан
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01C
АЛКАЛОЇДИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ
L01C E
Інгібітори топоізомерази 1 (TOP1)
L01C E01
Топотекан
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Гікамтин™
Ліофілізат для розчину для інфузій 4 мг флакон №1
Сандоз Україна
Немає в наявності
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Топотекан Аккорд
Концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл флакон 4 мл №1
Аккорд Хелскеа Польска
Немає в наявності
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Топотекан-Хемотека
Розчин для інфузій 1,5 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
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Топотекан-Хемотека
Розчин для інфузій 3 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
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Топотекан-Хемотека
Розчин для інфузій 6 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
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Форма випуску
конц. д/р-ну д/інф.
конц.д/п р-ну д/інф
ліофіл. д/р-ну д/інф.
р-н д/інф.
Дозування
1 мг/мл
1.5 мг
3 мг
4 мг
6 мг
Пакування
фл.
фл. 4 мл
Виробник
Аккорд Хелскеа Польска
Медичний центр М.Т.К.
Сандоз Україна
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