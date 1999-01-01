Київ
Інгібітори топоізомерази 1 (TOP1)
L01C E02
Іринотекан
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01C
АЛКАЛОЇДИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ
L01C E
Інгібітори топоізомерази 1 (TOP1)
L01C E02
Іринотекан
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Іринотекан Медак
Концентрат для приготування інфузійного розчину 100 мг флакон 5 мл №1
від
1712,85
грн
в 289 аптеках
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Іринотекан Амакса
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг/мл флакон 15 мл №1
від
3541,44
грн
в 288 аптеках
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Іринотекан Медак
Концентрат для приготування інфузійного розчину 300 мг флакон 15 мл №1
від
4896,17
грн
в 287 аптеках
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Іринотекан Амакса
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг/мл флакон 2 мл №1
Амакса
від
763,70
грн
в 285 аптеках
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Іринотекан Амакса
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг/мл флакон 5 мл №1
від
1344,73
грн
в 285 аптеках
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Ірнізет
Концентрат для розчину для інфузій 300 мг/15 мл флакон №1
Ауробіндо Фарма
від
3456,40
грн
в 3 аптеках інших міст
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Ірнізет
Концентрат для розчину для інфузій 100 мг/5 мл флакон №1
Ауробіндо Фарма
від
1863,39
грн
в 2 аптеках інших міст
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Онівайд® пегильований ліпосомальний
Концентрат для інфузій 4,3 мг/мл флакон 10 мл №1
Серв'є
від
31758,41
грн
в 1 аптеці інших міст
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Іріновал
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг/мл флакон 2 мл №1
ALVOGEN
Немає в наявності
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Іріновал
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг/мл флакон 5 мл №1
Зентіва
Немає в наявності
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Іринотекан-Віста
Концентрат для розчину для інфузій 100 мг/5 мл флакон №1
Буст Фарма
Немає в наявності
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Іринотекан-Віста
Концентрат для розчину для інфузій 300 мг/15 мл флакон №1
Немає в наявності
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Іринотекан-Віста
Концентрат для розчину для інфузій 500 мг/25 мл флакон №1
Немає в наявності
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Іринотекан-Хемотека
Розчин для інфузій 40 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
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Іринотекан-Хемотека
Розчин для інфузій 80 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
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Іринотекан-Хемотека
Розчин для інфузій 100 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
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Іринотекан-Хемотека
Розчин для інфузій 250 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
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Іринотекан-Хемотека
Розчин для інфузій 400 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
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Іріновал
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг/мл флакон 2 мл №1
Алвоген ІПКО
Немає в наявності
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Іріновал
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг/мл флакон 2 мл №1
Алвоген ІПКО
Немає в наявності
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фл. 5 мл
фл. 10 мл
фл. 15 мл
Виробник
Alvogen IPCO
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
M. Biotech Ltd.
Pfizer Inc.
Аккорд Хелскеа Польска
Амакса
Ауробіндо Фарма
Медак
Медичний центр М.Т.К.
Містрал Кепітал Менеджмент
ООО "БУСТ ФАРМА"
Серв'є
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